Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha asegurado que no ha podido retener a Messi porque se niega a hipotecar los derechos audiovisuales de la entidad durante 50 años en la operación propuesta por LaLiga con CVC y antes de acabar su comparecencia, Tebas, en redes sociales, ha cargado contra él con un tuit:

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 6 de agosto de 2021

Laporta, consultado en directo sobre el mensaje, ha acusado al presidente de LaLiga de vender el producto por un precio inferior al real:

"Respetamos las formas ingeniosas que propones Javier, pero a medio siglo yo pienso que no debemos de hacerlas, te diría queridísimo Javier que el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a los que para nosotros se debería valorar el 10% de LaLiga".

No ha sido la única respuesta en referencia al tema ya que poco después el presidente blaugrana ha acusado al de LaLiga de algo tan grave como es "jugar con las necesidades perentorias de los clubes" al ser consultado sobre si el Barça acepta el acuerdo de la Asamblea de LaLiga en la operación CVC: "Esa es una respuesta que está en el aire. El Real Madrid creo que no está de acuerdo y está preparando una demanda, y nosotros ya hemos dicho que no lo vemos claro. Eso de jugar con las necesidades perentorias de los clubes yo entiendo que algunos lo acepten, pero nosotros seguimos siendo el Barça".

En ese contexto, Tebas no se ha arrugado y ha lanzado un segundo tuit: