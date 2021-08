Finalmente, Philippe Coutinho se queda una temporada más en el FC Barcelona. Ante unas ofertas que no gustaban al club culé se ha decidido que el centrocampista tendrá otra oportunidad con el equipo blaugrana. Lo cierto es que a Ronald Koeman le gusta, pero sabía que por la situación económica del club se le tenía que intentar dar una salida.

Entre su lesión y el bajo rendimiento que ha dado en las últimas temporadas no había ningún equipo que apostase fuerte por el futbolista. Pero eso ya no es problema, porque ya han sido inscritos gran parte de los fichajes y aún quedan Pjanic y Umtiti por salir. Además, Coutinho tiene la confianza de Koeman y será utilizado por el técnico en gran parte de los encuentros.

Y para confirmar la confianza puesta en el jugador el club le ha ofrecido en dorsal 10. Desde Barcelona saben que si hace una buena temporada portando el número de Messi en la espalda eso le dará mucho más mercado y será más fácil venderlo en un futuro.

Ahora el balón está en el tejado del jugador que debe decidir si quiere llevar la responsabilidad de llevar el 10 en la espalda que llevó Messi y Ronaldinho. Pero bueno, si no quiere llevar ese dorsal tendrá que esperar, pues ese es el único que queda libre ahora mismo. El 14 que el lucía la pasada campaña se lo han dado a Rey Manaj.

Números que en principio van a quedar libres son el 8 y el 23 con las salidas de Pjanic y Umtiti, pero hasta que no salgan nada es seguro. Bueno, también queda en 25, pero ese número lo reserva LaLiga para los porteros. Y aunque finalmente decida no llevarlo, si no hay salidas antes del sábado y Koeman quiere convocarlo tendrá que llevarlo sí o sí contra el Athletic.