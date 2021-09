Este año no ha podido ser. Y no será porque no lo han intentado. El mercado de fichajes finalizó la madrugada pasada y el Real Madrid no ha podido incorporar a Kylian Mbappé. Era el gran deseado por parte de la la cúpula blanca y por toda la afición madridista. Todos anhelaban su incorporación, más aún cuando en el Santiago Bernabéu no ha sido presentado ningún galáctico en las dos últimas temporadas, con el permiso de David Alaba. Desde 2019 no se vive en el feudo blanco una presentación a bombo y platillo: fue la de Eden Hazard y su rendimiento ha estado bajo lupa constantemente.

Cronología de un rechazo

A mediados de agosto, el Real Madrid lanzó una primera oferta por Mbappé de 160 millones de euros, que fue rechazada inmediatamente al considerarla insuficiente e irrespetuosa. Los blancos subieron la apuesta y presentaronn una segunda oferta de 170 millones de euros fijos, más diez millones en variables. Ante la negativa de los parisinos, desde el Bernabéu se envió una tercera, y última, propuesta el 31 de agosto, el día que finalizaba el mercado de fichajes de 200 millones de euros de la que, ya ni tan siquiera, recibieron respuesta en la capital española. Poderoso caballero es don dinero. El PSG ha optado por tener a su disposición una delantera de ensueño, propia de videojuegos -con Mbappé, Messi y Neymar- antes que desprenderse del francés este verano por un elevadísimo coste de traspaso a riesgo de perderlo el próximo verano y no ingresar un céntimo en sus arcas.

A pesar de la negativa del Paris Saint-Germain de desprenderse del crack francés, en Madrid no tiran la toalla y Florentino Pérez no se desabrocha el mono de trabajo y quiere volver a la carga. Tiene entre ceja y ceja a Mbappé y ya trabaja para hacer oficial su llegada el próximo verano.

El mayor temor

En el seno del Madrid hay cierta confianza en que Mbappé acabará vistiendo de blanco, pero también existe un clima de intranquilidad al pensar que pueda estar presionado para alargar su vínculo con el Paris Saint-Germain y firmar una renovación más allá del próximo 30 de junio, que es cuando vence su actual contrato con los parisinos. El delantero renunció a una primera oferta de renovación del PSG de 25 millones de euros netos al año y una segunda, más reciente, de 45 millones. Unas cifras estratosféricas que le habrían situado como el jugador mejor pagado de la Liga, por delante de sus compañeros Messi y Neymar.

Por todos es sabido que el PSG tiene el dinero por castigo y estos gestos de Kylian dejan entrever su deseo de salir del club francés en busca de nuevos objetivos profesionales que podrían conducir a ser el nuevo líder del Madrid.

Nuevo escenario

A partir del 1 de enero de 2022 se puede empezar a trazar un nuevo camino en la odisea de vestir de blanco a Kylian Mbappé. Puesto que su contrato finaliza en junio, el jugador es libre de negociar con cualquier club seis meses antes de que expire su actual vinculación, por lo que desde el primer día del nuevo año, el francés ya podría comprometerse con el Real Madrid.

Florentino considera prioritaria la incorporación del crack francés, por lo que ya estudia la manera de tener atado su fichaje antes del próximo verano y conseguir un acuerdo con el jugador en 2022.

Este año no han logrado su fichaje, pero se han ahorrado uno de los costes de traspaso más elevados de la historia del fútbol. La mejor de las noticias para los blancos es que su llegada podría producirse a coste cero -obviando primas de fichaje como la de Alaba- y gastar parte de lo que iban a invertir en él este verano en atar nuevas incorporaciones para el próximo curso.

En Madrid son conscientes que una temporada como la pasada -sin haber conseguido ningún título- no puede volver a suceder. Este verano tan solo han fichado a Alaba y Camavinga. Dependiendo de los resultados durante esta campaña, los blancos apretarán más o menos el acelerador en el próximo mercado de fichajes estival para inciar un nuevo ciclo ganador en el Santiago Bernabéu com Mbappé como nuevo ídolo de la capital. Abróchense, que esto no ha hecho más que comenzar. Vienen curvas.