Gerard Piqué seguirá en el FC Barcelona, aún que aún no está claro si sobre el césped. Ni él lo tiene claro. "Yo me retiraré en el Barça. Esta podría ser la última temporada, sí. Yo voy año a año, así que no puedo asegurar que esté la temporada que viene al 100%. El día que vea que no pueda darle al equipo todo lo que he ido dándole estos años me iré. Yo sé cuando estoy bien y cuándo no", explicó el futbolista.

Piqué ama al Barça, pero no sabe cuando va a ser su última temporada. Por lo que si la temporada que viene siguiese tendría el mismo discurso que ahora. El central tiene 34 años es titular indiscutible en el 11 de Koeman. Además, sabe que si se retira ya el club culé tendrá que buscar otro defensa, y ahora mismo no están en la mejor época para gastar.

El central tiene contrato hasta 2024, es decir, esta temporada y dos más, por lo que finalizaría su contrato con 37 años. Eso sí, cuando el jugador se retire quiere seguir vinculado al Barça en otro puesto.