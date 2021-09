Jaume Roures, administrador único de Mediapro y que tuvo presencia en la campaña electoral de Joan Laporta por estar entre los nombres del aval presentado, habló en el programa La Sotana sobre la situación económica del club culé.

"Yo me haría responsable de una parte del aval si las cosas iban mal. Tipo un contra-aval", empezó diciendo, al mismo tiempo que confirmó que las conversaciones con el actual presidente del Barça fueron "después" de haber ganado las elecciones, y "a instancias de Jaume Giró" para "buscar la estabilidad".

"Avalé porque en ese momento, la situación de crisis del club era tan fuerte que solo hubiera faltado que esa candidatura no hubiese podido acceder a tener una junta directiva y poder hacer una cosa positiva", algo que habría hecho también con Víctor Font para evitar unas nuevas elecciones, pero no "con Toni Freixa". "La situación del club es peor de la que todo el mundo pueda imaginar", añadía Roures.

En cuanto a la salida de Leo Messi, Roures confirmó que Laporta, Javier Tebas y él mismo se reunieron este verano para hablar del fair-play financiero y poder inscribir a Messi. "En esta comida, la continuidad de Messi en el Barça estaba bien encaminada. Del CVC aún no se hablaba. La Liga y el presidente del Barça querían buscar soluciones para que Messi continuara y de aquella comida se salió con la idea de que eso estaba bien encaminado", señaló.

"Firmado no había nada, estaba todo apalabrado y muchas cosas escritas. Los días previos a ese jueves se complicó todo un poco por todos lados. No hay una condición por el tema del CVC, y no creo que sea una cosa de los avaladores. Yo creo que se complicó la cosa desde el punto de vista deportivo, y no económico. Messi ya hizo las concesiones que se le pidieron y así lo dijo él. Todos hicieron todo lo posible, pero el mundo del fútbol es muy complejo."

"Las cosas no son fáciles. La exigencia y la necesidad de tener un equipo competitivo es algo que ya ha ido diciendo Leo desde que es capitán. Este fue un elemento que se mezcló con unos temas que estaban bastante resueltos dentro de la complejidad de casarlo todo", continuaba. "Se podría haber avanzado mucho con renovar a Messi incluso sin el dinero de CVC, en mi opinión", concluyó.