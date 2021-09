Parece que en París no saben tener una jornada relajada. Si el PSG ayer hacía los deberes ganando por 2-0 al Montpellier sin Leo Messi, hoy han salido a la luz imágenes donde se puede ver cómo la convivencia en el vestuario parisino, plagado de 'gallos', no está siendo nada fácil. Muchos conflictos se han ido destapando en las últimas semanas y en casi todos aparece un nombre: Kylian Mbappé.

La estrella gala vuelve a estar ahora en el ojo del huracán después de que las cámaras de 'Canal Plus' captaran cómo criticaba desde el banquillo el juego de Neymar, al que acusó de no darle balones cuando tiene la ocasión de hacerlo. Pochettino había retirado al francés del terreno de juego en el 88', momento en el que salió Draxler y marcó en prácticamente la primera pelota que tocó, asistido por el brasileño.

Fue entonces cuando a Mbappé se le pudieron leer los labios. "Él no me la pasa", le dijo a Gueye el atacante galo, visiblemente contrariado. No es la primera vez que el francés se queja porque sus compañeros no le pasan el balón, ya que algo parecido ocurrió durante la última Eurocopa, con Giroud y Benzema también implicados.

Veremos cómo logra Pochettino que Mbappé, Neymar y Messi, llamados a formar la mejor tripleta atacante del mundo, puedan congeniar por el bien del PSG. De momento, el francés no lo está poniendo nada fácil. Con acusaciones así, su relación con el brasileño y el argentino seguro que no mejora.