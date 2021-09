Kanté, según ha confirmado Thomas Tuchel en rueda de prensa, ha dado positivo en coronavirus. El centrocampista del Chelsea se perderá, como mínimo, el duelo de Champions de este miércoles contra la Juventus y el del fin de semana contra el Southampton.

Kanté, al más puto estilo Fali en España, llegó incluso a negarse a entrenar por el miedo a contraer el coronavirus cuando las competiciones se retomaron después de la primera ola.

Tuchel, en la comparecencia en la que ha confirmado el contagio, no ha querido confirmar cuántos de sus jugadores están vacunados. "No lo sé, la verdad, somos un reflejo de la sociedad. Los jugadores son adultos que toman libremente sus decisiones y tenemos que aceptarlas. Esto es todo lo que puedo decir, pero lo que está claro es que positivos como este te hacen darte cuenta de que la pandemia no solo no ha acabado, sino que está lejos de hacerlo".

De hecho ni tan siquiera ha instado a la gente a vacunarse: “Yo lo estoy, pero no sé si tengo el derecho a decir algo como eso. La vacuna parece una buena forma de protegerse, pero no creo que me corresponda a mí hacer ese tipo de valoraciones”.