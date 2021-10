Neymar está en boca de todos después de sus últimas declaraciones en DAZN, en las que muestra su lado más personal y desliza que su periodo de actividad en el fútbol entra en una cuenta atrás. El futbolista brasileño sorprendió comentando que, según lo que considera, el Mundial de Qatar será su última cita internacional. "Creo que será mi última Copa del Mundo. La encaro así porque no sé si tengo la fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol", manifestó el delantero del PSG.

"Creo que será mi última Copa del Mundo. La encaro así porque no sé si tengo la fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol" Neymar - Futbolista del PSG

Sin embargo, dijo que su objetivo es llegar al cien por cien a la cita de 2022. "Haré todo para llegar muy bien, para ganar con mi país, para alcanzar el mayor sueño que tengo desde pequeño y espero poder conseguirlo", apunta en el documental titulado: 'Neymar: dinastía de reyes'.

Al hilo de sus declaraciones, confesó que el peor momento de su carrera fue, también, en un Mundial, en el momento en el que Zugiña impactó de forma brusca su rodilla en la espalda del brasileño y que le impidió disputar lo que restó de campeonato, aunque su selección cayó eliminada en la siguiente ronda contra Alemania en el famoso 'Maracanazo' (1-7)

"Fue uno de los peores momentos de mi carrera, no podía mover las piernas", indicó. "Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, una semifinal, la final... Cuando me hice daño en la espalda Marcelo intentó ayudarme a levantarme pero no podía. Intentaba mover las piernas pero no podía. En la enfermería los médicos intentaron moverme la pierna, sentí una sobrecarga y no podía sentir los pies. Ahí me puse a llorar desconsoladamente", confesó Neymar.