La UEFA Nations League y el subcampeonato de España en el torneo ha dejado a su paso un torrente de críticas y ‘envainadas’ sobre Luis Enrique, la selección y la convocatoria del entrenador asturiano.

La realidad o, mejor dicho, los resultados reflejan que España ha realizado dos grandes actuaciones tanto en la Eurocopa como en la Nations League, en la que derrotó a Italia y compitió de tú a tú contra la campeona del mundo.

En concreto en espacio en el que más ha habido críticas y debates sobre la selección ha sido El Chiringuito. Tras el partido aunque destacando que el balance era bueno, Pedrerol dejó su crítica sobre Luis Enrique.

"Cuando dicen que es el juego del Barça, el Barça de la época buena. No, el Barça de la época buena tocaba y llegaba, tocaba y llegaba, y marcaba. A esta selección le ha faltado algo de punch, le ha faltado llegada. Daba la sensación de que España jugaba con quinta velocidad y que Francia lo hacía con la tercera, y que ellos sabían que llegando tres veces, marcarían un gol. Bueno, han llegado cuatro y han marcado dos. A mí Luis Enrique... No significa no ir con España. Yo quería que ganase España, otra cosa es que me identifique con esta selección más o menos".

La selección es "Luis Enrique gana y los que me criticáis no sois de los nuestros, no tenéis ni idea, no sé qué...". Es una guerra que se establece y de verdad que es muy antiguo. La guerra contra la prensa ya me la conozco", continúa Pedrero