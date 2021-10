El Real Madrid vuelve a tener otra vez la mosca detrás de la oreja con Gareth Bale. Al parecer está lesionado (no se sabe lo que tiene) desde que jugó su último partido con su selección, y se recupera en la enfermería del Real Madrid para volver… a jugar con su selección. Ancelotti anunció el lunes que tenía el alta médica e igual lo convoca para jugar contra el Elche este sábado, o igual no. Hoy tampoco se ha entrenado con el grupo, pero no se descarta que se concentre el lunes con Gales.

Bale jugó con su país ante Estonia el 8 de septiembre, volvió y se lesionó dos días después, en vísperas del partido ante el Celta. Desde entonces no se sabe nada de él salvo que en teoría está lesionado en los isquios. Es el segundo activo más dispendioso del Real Madrid junto a Hazard, pero sus dueños, los socios del club, no saben el motivo de porque les cuesta cuatro millones de euros por llevar presuntamente 50 días lesionado (no hay prueba médica pública que lo corrobore).

PRIORIDAD A GALES

Bale cobra unos 30 millones brutos por temporada, más de 82 mil euros al día, por lo que le van a pagar un pastón por no jugar y estar en la enfermería. El galés empezó bien la temporada siendo titular con Ancelotti jugando los tres primeros partidos. Después se fue con Gales y jugó otros tres partidos (uno de suplente) en el primer parón de selecciones. El dato es que suma 223 minutos con el Madrid y 187 con su selección con la que podría reaparecer la próxima semana.

La ironía es que todo el madridismo sabe que Gales es prioritario para el jugador por delante del Madrid. Y después al golf, lo que podría haber practicado para amenizar su tediosa recuperación. Ahora Bale se centra en estar listo para ayudar a Gales que se juega su clasificación en el Mundial. El Madrid se encuentra ante la dura realidad de asumir los riesgos de que regrese lesionado y seguir pagándole más que a nadie. Se entiende que no quiera renovarlo y desee perderlo de vista lo antes posible.