Es raro, pero hay parte médico oficial de Leo Messi. Acostumbrado a no lesionarse nunca, el futbolista argentino no está pasando por su mejor momento en París. Desde que fichó por el PSG no ha encontrado el ritmo y encima lleva varias semanas arrastrando molestias físicas.

Al respecto ha emitido el PSG un comunicado. "Leo Messi continuó su tratamiento en el Centro de Entrenamiento de Ooredoo esta mañana por su dolor de rodilla y molestias en los isquios", escribió el club de París.

Cabe destacar que el atacante viajó hace unos días a Madrid para encontrar la exploración médica de un tercer doctor para saber qué es lo que tenía exactamente en su rodilla ya que el dolor no cesaba.

¿Cuándo vuelve Sergio Ramos?

De una vez por todas, parece que la vuelta de Sergio Ramos ya es una realidad. "Sergio Ramos se ejercitará con el grupo la semana que viene". Veremos, si de una vez por todas, es la definitiva. No es la primera vez que el jugador estaba a punto de volver (no juega un partido oficial desde hace seis meses por sus problemas en el sóleo) y parece que esta vez podría ser la definitiva.