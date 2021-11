Cuestión de tiempo, lo dijo él mismo. Leo Messi volverá al FC Barcelona pero puede ser antes de lo que piensas. Quién le iba a decir al socio culé hace un año que a mediados de noviembre de 2021 estaría Laporta de presidente, Xavi Hernández de entrenador y Dani Alves de carrilero/lateral de vuelta por el Camp Nou.

Volvió humildemente Dani Alves, dispuesto a ayudar con el sueldo más bajo del equipo, y a aportar veteranía y ya se habla de posible regreso de Andrés Iniesta mientras Laporta deja abierta la posibilidad que ya se rumorea en París: Leo Messi puede volver en algún momento aunque aún tenga contrato con el PSG.

Medios franceses avanzaban hace unos días que Leo no termina de estar feliz en el Parque de los Príncipes y se habla de una vía de escape: puede no agotar su contrato en París.

¿Puede volver Leo Messi al Barça?

La tristeza impera en el ambiente azulgrana tras el triste adiós de Leo Messi. Se ha vendido una versión oficial que apuntaba a la normativa de LaLiga como principal culpable del adiós del atacante argentino al PSG, aunque desde fuera son demasiados los datos y las declaraciones que chirrían. ¿Qué más da ahora?

Han pasado ya algunos meses y en Can Barça se aferran a la ilusión de La Masía. ¿Qué remedio en época de crisis? Los Gavi o Nico que vienen o los Ansu Fati que ya llegaron, tiraron la puerta a base de goles, y ahora deben afianzarse con regularidad y liderazgo. Qué mayor prueba que echarse a la espalda el '10'.

El futuro de Leo Messi en el FC Barcelona

De canterano a canterano, la transición en Can Barça debe ser progresiva. Nos conocemos, y en el fútbol actual rápidamente nacen las comparativas. Y son odiosas y hacen daño. Demasiado.

Messi volverá al Barça porque lo prometió el día de su marcha con lágrimas en sus ojos

No nos engañemos. No habrán otro Iniesta, ni Xavi. Ni mucho menos, Messi. Ahora disfrutan del talento del argentino en el Parque de los Príncipes y no queda otra que esperar para volver a ver a Messi en el Camp Nou.

De momento ya marca goles (importantes) con la camiseta del equipo parisino y en la Champions, por mucho que su cara no sea ya la misma. Por aquellos que decían que ya estaba acabado... "Leo Messi vuelve al FC Barcelona". Lo leeremos próximamente. Leo volverá al Barça porque lo prometió el día de su marcha con lágrimas en sus ojos.

De Messi a Ansu Fati: la ilusión de los aficionados del Barça

Volverá, pero toca esperar. Y mientras, es momento de disfrutar del talento y desparpajo de Ansu Fati, que tiene por delante (si las lesiones le respetan) una carrera espectacular. Pero será su carrera. "Debo seguir mi propio camino".

Que siga en el Barça, por cierto, es una gran noticia para LaLiga ahora que ha perdido fuelle respecto a las otras grandes de Europa. Y con respecto a Leo, tiempo al tiempo. Volverá. Solo queda esperar sentaditos para leer aquella noticia que nosotros mismos publicaremos: Leo vuelve al Barça.