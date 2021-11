El Barça está dispuesto a enseñarle la puerta de salida a Philippe Coutinho . Y más después de lo sucedido este sábado en Balaídos tras la lesión de Ansu Fati a finales de la primera parte. Un escándalo en toda regla, sobre todo cuando se trata de profesionales de este deporte.

El técnico, Sergi Barjuan, pidió al brasileño que saliera a calentar con tan mala suerte para él que las cámaras captaron su desgana inicial y perezosa reacción. La consecuencia directa fue que tras el descanso el escogido para suplir al extremo fuese Alejandro Balde.

De esta manera, el exjugador del Liverpool acabó encadenando su segundo partido consecutivo sin disputar ningún minuto sobre el terreno de juego. No es, precisamente, lo que se espera del fichaje más caro de la historia del Barça.

Sergi Barjuan, en un compromiso

“No me he fijado en nada de eso. Estaba pendiente del partido, que me ha exigido mucho. En 10 días he intentado que todos tuviesen algo de ‘feeling’ conmigo. Está claro que con los que no han jugado es más difícil. He tenido que tomar decisiones y él no ha jugado hoy “, indicó Sergi Barjuan en rueda de prensa. Cada cuál que extraiga sus propias conclusiones.