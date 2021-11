No pintan bien las cosas en el PSG últimamente. La muy posible salida de Mbappé sin dejar dinero en caja, la lesión de Sergio Ramos que no deja de alargarse o las recientes investigaciones internas encargadas sobre Leo Messi son temas importantes, pero este miércoles se ha dado a conocer otro tema que no tardará en hacerse viral.

Su jugadora Aminata Diallo ha sido detenida por presunta autora intelectual de una violenta paliza a una compañera de equipo, la exbarcelonista Kheira Hamraoui. Los hechos ocurrieron el pasado jueves tras una salida nocturna de varias jugadoras de la entidad parisina. La defensa fue asaltada por unos encapuchados que le golpearon con una barra de acero principalmente en las piernas, lo que llevó a la jugadora a ser trasladada a urgencias. "Alrededor de las 22.30 horas, llegó cerca de su casa, mientras aún estaba en el auto, conducido por Aminata Diallo, vio aparecer a dos desconocidos, sus rostros enmascarados con pasamontañas", relató un familiar de Hamraoui sobre la agresión. La policía sospechó rápidamente de su compañera y detuvo a Diallo, lo que llevó al PSG a emitir un comunicado oficial al respecto.

Comunicado oficial del PSG

"El París Saint-Germain toma nota de la custodia policial de Aminata Diallo esta mañana por parte del Versailles SRPJ como parte del procedimiento abierto tras una agresión el pasado jueves por la noche contra jugadores del Club. El París Saint-Germain condena enérgicamente la violencia cometida. Desde la tarde del jueves 4 de noviembre, el Club ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de sus jugadores. El París Saint-Germain está trabajando con Versailles SRPJ para arrojar luz sobre los hechos. El Club está atento a la marcha del procedimiento y estudiará el seguimiento que se le dé".