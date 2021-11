Suecia patinó contra Georgia y el 2-0 le deja un partido heroico ante España para poder pasar al Mundial como primero, cuando partía con ventaja. Pero los problemas para rival de La Roja de Luis Enrique no acaban aquí, de hecho la gran polémica en Suecia tiene un nombre: Zlatan Ibrahimovic. Su vuelta con combinado sueco está en el punto de mira de los seguidores. El ariete no pudo asistir a la Eurocopa por lesión y el combinado se acostumbró a funcionar sin él, con un Alexander Isak estelar. El jugador de la Real Sociedad se había convertido en el líder de un equipo sin muchos recursos, pero bien administrados. Sin embargo, el seleccionador sueco, Andersson no le podía decir que no a Ibra.

El seleccionador ha tenido que modificar ciertas cosas para poder encajar de nuevo al atacante. Aseguró en la previa de Georgia que su plan es siempre jugar con dos puntas y en ese caso serían Ibra e Isak. Eso apartaba a Kulusevski del frente, el jugador que había traído en jaque a la dubitativa defensa española en la ida. El de la Juventus no pasa por su mejor momento en su equipo, pero la selección es una vía de escape fantástica para él.

Tras el desastre ante Georgia, la crítica se centró en un Ibrahimovic fallón y el hecho de prescindir de Kulusevski. Habrá que ver dónde lo encaja de inicio para volver a medirse con España. Cuando saltó al campo, a falta de un cuarto de hora contra Georgia, Andersson mantuvo el 4-4-2. En Suecia hay truenos a causa del regreso de Ibrahimovic, pero no son los únicos antes de la 'final' del domingo contra España.