Adil Rami ha aprovechado una entrevista de Le Parisien para defenderse de la etiqueta de fiestero que ha tenido durante muchos momentos de su carrera deportiva. El central, que pasó en el Valencia CF tres temporadas, ha explicado los motivos para renunciar este verano a una oferta de la Major League Soccer (MLS) para jugar de nuevo en Francia con un recién ascendido como el Troyes.

"Desde que salí del Boavista en mi cabeza solo pensaba que iba a jugar en Los Ángeles. Todo estaba arreglado, tengo muchos contactos allí. Luego recibí tres ofertas de clubes de la Ligue 1, un campeonato que se ha convertido en una gran marca. Mis hijos, que tienen 5 años, comienzan a interesarse por el fútbol y me hablan mucho de Mbappé, por ejemplo. Me di cuenta de que en Francia les gusta mi lado atípico y natural. Y me fui a por ello", ha explicado el central.

“¿Crees que vine a salir todas las noches ? Tengo la imagen de un fiestero pero, de hecho, son solo tres semanas al año y durante las vacaciones. Era 'el chico que sale todo el tiempo'. ¿Tú crees que seguiría estando en L1 a los casi 36? A los jóvenes de aquí les digo: 'chicos, no perdáis el tiempo saliendo o tendréis carreras cortas'", se ha defendido Rami sobre las acusaciones de fiestero que siempre le han acompañado durante su carrera.

RAMI Y SUS CAMBIOS DE EQUIPO

El ex jugador de Valencia no es la primera vez que termina en un destino extraño. Puesto que antes del Troyes, Rami tuvo experiencias en las últimas dos temporadas en Portugal y en Turquía.

En el Fernabahce tan solo disputó siete partidos, mientras que en el Boavista llegó a disputar un total de 22 encuentros. Después de su etapa en el Marsella, Rami también ha probado suerte en la Superliga rusa donde jugó en el Sochi durante la 2020/21. Allí pasó sin pena ni gloria, ya que ni jugó, ni cobró.

RAMI: MARCADO POR LOS ESCÁNDALOS

Adil Rami y Pamela Anderson fue una de las parejas máx extrañas de los últimos tiempos y tanto su relación como su ruptura fue forma traumática. La actriz estadounidense publicó en su cuenta de instagram un duro mensaje en el que acusó al futbolista de haberla engañado y hasta de haber recibido supuestamente presiones y amenazas.

"Es duro de aceptar. Los últimos dos años de mi vida no han sido más que mentiras. Estoy devastada por descubrir en los últimos días que él estaba viviendo una doble vida. Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cerca de sus esposas. ¿Llamó a esos hombres monstruos? Pero esto es peor, mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar los corazones de dos mujeres al mismo tiempo? Estoy segura de que había otras. Es un monstruo" , escribe la actriz en su cuenta personal.