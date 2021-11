Florentino quiere robarle un fichaje a Joan Laporta. Y el objetivo es Denis Zakaria. El Barça lleva semanas trabajando, acercando posturas con el entorno del jugador para acordar su llegada al Camp Nou el próximo verano a coste cero, pero el Real Madrid parece dispuesto a pagar en el mercado de enero 27 millones y cerrar ya su incorporación.

El centrocampista suizo del Borussia Mönchengladbach que termina contrato el próximo 30 de junio, ya ha decidido que no va a seguir en la Bundesliga. Con 25 años y un enorme cartel en toda Europa, Zakaria quiere dar un paso adelante en su carrera y aterrizar en un club de la élite para optar a ganar títulos. El Barça lo quiere para la próxima temporada, ya que sería un fichaje a coste cero. Sería excelente en todos los sentidos, pues el club que preside Laporta se haría con los servicios de un gran jugador, de un perfil distinto al que tiene en su plantilla y sin tener que pagar coste de traspaso.

El Borussia lo tasa en 27 millones

El problema es que el Borussia Mönchengladbach no piensa dejar que Zakaria se vaya sin dejar ni un euro en su caja, por lo que lo está ofreciendo en el mercado de enero por una cantidad cercana a los 27 millones de euros. "Tendríamos que sopesar si seríamos mejores o no en la segunda mitad de la temporada con este jugador", ha afirmado Max Eberl, director deportivo del club alemán, a Sport Bild. "Si él u otro jugador nos dice que quiere irse, lo haríamos. Sería estúpido no lidiar con eso", ha añadido.

Y es aquí donde entra el Real Madrid, que como el Barça tiene a Zakaria en su agenda. A diferencia del club blaugrana, Florentino Pérez sí tiene dinero para salir al mercado, por lo que el presidente de club blanco ya sabe que poniendo 27 millones encima de la mesa se llevará al suizo este mismo marcado de invierno y se lo arrebatará al Barça.