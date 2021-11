La llegada de un nuevo entrenador siempre se convierte en una buena oportunidad de empezar de cero para los jugadores que no contaban con confianza con el último míster. La llegada de Xavi al Barça ha sido algo así. Jugadores que se han visto beneficiados, otros perjudicados, y otros que sencillamente no ha cambiado lo más mínimo su situación. Este último caso es exactamente lo que le ha ocurrido a Riqui Puig desde que forma parte de la primera plantilla del FC Barcelona.

Xavi Hernández ha demostrado desde su llegada a la ciudad condal que no le tiembla el pulso a la hora de darle oportunidades a los más jóvenes. Sin embargo, Riqui Puig no es uno de los que está teniendo muchas oportunidades. Según el periodista Pol Alonso, el Barça ahora sí valora seriamente la posibilidad de dar salida al canterano ante la falta de minutos con un entrenador más. También matiza que la oferta debe satisfacer al club económicamente para que la respuesta sea un "sí". La venta no es la única operación que se valora, pues una cesión sería bien recibida en el caso de que las condiciones convenzan.