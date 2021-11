Sin rastro de Dani Ceballos en el Real Madrid. La lesión que sufrió durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mantiene al centrocampista alejado de los terrenos de juego. Y eso también pone en marcha su posible salida del club blanco el próximo año 2022, siendo el Betis el club mejor colocado para hacerse con sus servicios.

Se había especulado con la posibilidad de que Ceballos llegase al Benito Villamarín ya en el mes de enero, pero Ángel Haro, presidente del Betis, ha remarcado, en declaraciones para la Cadena SER, que es más posible hacer un hueco al futbolista ya en verano.

"Dani, como hemos manifestado en muchas ocasiones, hace alarde de su beticismo y en algún momento nos cruzaremos. En el mercado invernal no tenemos ni siquiera fichas disponibles. Yo creo que el verano será un buen momento para volver a hablar", ha asegurado Ángel Haro.

El presidente verdiblanco ha manifestado que es difícil para el club fichar en el mercado de invierno porque no hay fichas disponibles en estos momentos: "Complicado porque no tenemos ni siquiera fichas libres. ¿Un central? Si no hay fichas libres, difícilmente. El mercado dura un mes entero, pero tendría que darse el caso, ahora mismo no se contempla que haya fichas libres".

¿Adiós al Real Madrid?

Dani Ceballos llegó al Real Madrid con el objetivo de hacerse un hueco en el primer equipo blanco. Sin embargo, tuvo que salir rumbo al Arsenal para tener minutos. Este verano se gestó su regreso al Santiago Bernabéu y el propio jugador mantuvo la ilusión por acabar triunfando como madridista.

¿La lesión en los JJOO habrá acabado con este sueño? Lo que está claro es que el tiempo corre en su contra y cada vez suena con mayor fuerza su posible salida del club blanco.