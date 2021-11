Movimientos del mercado de fichajes. El intercambio de cromos es habitual cuando hay altas y bajas en los equipos. Y este mes de enero podría darse un triángulo entre Real Madrid, Betis y Zaragoza con Dani Ceballos como actor principal. Que el Betis quiere al jugador del Real Madrid ya no es un secreto. Y el jugador sueña con volver al Benito Villamarín. El centrocampista no sabe que no cuenta para Carlo Ancelotti y su salida del Real Madrid en este mercado de enero parece segura.

Ceballos vislubra el mercado de invierno como agua de mayo, pues no quiere pasarse una temporada completa en blanco. Y es el panorama que le espera a las órdenes de Ancelotti, donde tiene por delante a Casemiro, Modric, Kroos, Camavinga y Fede Valverde, no es demasiado bueno. El utrerano necesita reencontrar sensaciones y, tras dos cursos seguidos de cesión en el Arsenal, espera que en las próximas ventanas se defina su futuro. El deseo del centrocampista, criado en Los Bermejales, es volver a casa. No ha dejado de lanzar guiños al Betis, de donde salió en 2017. Florentino quiere hacer 200 millones de caja Akouokou, cedido al Zaragoza En ese orden de ideas, uno de los apuntados a marcharse del Betis si se termina de concretar la llegada de Dani Ceballos es Paul Akouokou. El marfileño de 23 años no ha tenido relevancia en el cuadro de las Trece Barras y por ello se le busca un destino que le dé minutos para asegurar su progresión. Y ese destino podría ser Zaragoza, club muy interesado en sumar jugadores de físico portentoso en el centro del campo y con una salida clara desde sus pies. A su vez, esta operación sería aprobada por los verdiblancos, aunque entre sus condiciones para dar salida a Akouokou, es que sea en forma de cesión. Los de Pellegrini saben que el jugador cuenta con proyección, por lo que lo mejor será que obtenga los minutos necesarios para avanzar. Esto es algo que no será problema para los blanquillos.