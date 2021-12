El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a la carga contra el Real Madrid y su presidente Florentino Pérez. En una carta escrita por el mismo Tebas, acusa al Real Madrid de "intentar confundir y boicotear cualquier iniciativa que supongo mejoras y crecimiento en el colectivo de resto de clubes de LaLiga".

Ante la aparición del denominado 'Proyecto Sostenible que, según ha podido saber SPORT, ya tiene el apoyo de más de un club español, Tebas no ha dudado en responder. "Los firmantes del llamado Proyecto Sostenible han tenido más de cuatro meses para analizar y trabajar en profundidad planteamientos alternativos, pero en ningún momento han compartido con LaLiga ningún tipo de trabajo, lo que nos hace pensar que no los hay. Es más bien un intento de crear confusión y descarrillar un proyecto sólido que busca reforzar LaLiga".

Tebas no se queda ahí, y apunta claramente contra el club blanco. "No es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejora al colectivo de los clubes, pero los últimos meses hemos visto como incrementaban las acusaciones, presiones y la agresividad. Siempre encaminadas a dañar reputacional y económicamente a LaLiga. Cabría preguntarse: ¿Por qué no quiere una Liga más fuerte y grande".

FP, en abril en el @elchiringuitotv "todos arruinados","partidos sin interés con equipos modestos","los derechos bajan"...7 meses después los derechos subirán un 11% anual,blabla...Los clubes de @laliga necesitan inversión/capital,(estadios, digitalización...) no más deuda.🤥👇 pic.twitter.com/geAiKVFucV — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 5 de diciembre de 2021

La carta íntegra de Tebas a Florentino:

"Es evidente que recibir una propuesta del Real Madrid carece de toda credibilidad, puesto que sus palabras se ven desmentidas por sus hechos. No es nuevo tener al Real Madrid en contra de cualquier iniciativa que mejore al colectivo de clubes, pero los últimos ocho meses hemos visto incrementarse de manera exponencial las acusaciones, presiones políticas y la agresividad. Siempre encaminados a dañar reputacional y económicamente a LaLiga. Cabria preguntarse: 'Por qué no quiere una Liga más fuerte y grande?', explica Tebas.

"¿Por qué una vez más pone toda su artillería mediática, de redes sociales y de presión política a descalificar un proyecto que es estratégico para el resto de clubes? Desde 2015 hemos sufrido amenazas de todo tipo de acciones judiciales (tanto civiles como penales), algunas directamente desde el Real Madrid y otras anónimas pero dirigidas por dicha entidad, y a pesar de ello hemos seguido realizando aquello que considerábamos que era lo mejor para el fútbol profesional español. Si nos hubiéramos dejado amedrentar, el fútbol profesional español no estaría donde está, con el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, crecimiento de todos, no solo individual que es lo que pretende el Real Madrid".

"En los últimos meses el presidente del Real Madrid ha ejercido presiones en todas las instituciones deportivas y políticas al máximo nivel, incluso dando lecciones de derecho. Ha hablado con operadores audiovisuales para influir en nuestro próximo tender de televisión, y no con el objetivo de mejorarlo (dando lugar incluso a enviar una carta por parte de LaLiga advirtiendo al presidente Pérez que se dejase de interferir en procesos que no le corresponden). Afortunadamente, en este momento, ya todos los Clubs y mucha parte de la sociedad conoce las maneras de hacer del Real Madrid o de su presidente, con descalificaciones continuas ataques mediáticos con los medios de siempre, presiones políticas, presiones a otros agentes de la industria y ataques organizados en RRSS que en estos meses estamos viendo continuamente", prosigue

"A fuerza de insistir en estas tretas, hay una gran mayoría que ha desenmascarado a, supuesto 'salvador' de la industria del fútbol, cuyo interés es salvaguardar únicamente la parte de nuestra competición que considera importante: la suya. Es su opinión, las demás no cuentan y tampoco saben gestionar sus clubes, por eso puede permitirse confundir y mandar mensajes orientados a sembrar incertidumbre", finaliza.