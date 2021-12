Después de la dura derrota de la Roma contra el Inter de Milán (0-3) este pasado fin de semana, Mourinho dedicó unas feas y duras palabras al periodista que comenzó preguntando durante la rueda de prensa tras el encuentro disputado en el Stadio Olímpico.

José Mourinho no escondió su enfado al acabar el partido y lo hizo notar durante el turno de preguntas. Al inicio de la rueda de prensa, el entrenador portugués no quiso ponerse los casco auriculares para responder a las preguntas de los medios de comunicación. Al parecer, algo evidente, no estaba de humor. Sin embargo, el luso acabó de confirmarlo con unas feas y duras palabras a uno de los periodistas presentes en la sala de prensa.

El periodista que comenzaba la rueda de prensa post-partido recibió el siguiente "feo" de Mourinho: "Tu trabajo es mucho más fácil que la nuestra, por eso gano mucho más que tú", dijo el técnico de la Roma.

Una duras palabras hacia un profesional de la comunicación que solo hacia su trabajo. Por su parte, Mourinho en su trabajo lleva cuatro derrotas en las últimas seis jornadas disputadas, con un sistema de tres defensas muy cuestionado que le está costando las criticas de toda Italia.