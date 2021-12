El Bayern – Barça fue el partido que sirvió para constatar que los azulgranas siguen lejos del nivel de los mejores equipos de Europa. Los azulgranas cayeron sin mostrar oposición ante un Bayern que jugó sin apretar demasiado el acelerador. Mucho se ha hablado ya del partido pero os contamos cinco momentos que captamos en directo desde el Allianz Arena.

Ya en la segunda parte y con el partido sentenciado, Xavi, más por orgullo que por otra cosa, pidió una amarilla para un jugador del Bayern de forma insistente. “Yellow card, yellow card” repetía el técnico. Esas palabras no gustaron en el banquillo del conjunto alemán, que reprochó a Xavi su actitud. El técnico les preguntó si no era amarilla y al ver su respuesta negativa, soltó una sonrisa irónica. Al mismo momento, Lewandowski también le miraba mientras que desde la lejanía se escuchaba a Neuer decir “eh tú, cállate, cállate”, de forma reiterada. El técnico azulgrana, que va a bronca por partido, hizo oídos sordos para que no se calentaran los ánimos y la situación se quedó ahí.