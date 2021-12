El duro baño de realidad sufrido en Múnich provocó tensiones en el vestuario del Barça. Más durante el tiempo de descanso, cuando el resultado ya era de 2-0 en contra, que al final de los 90 minutos.

Decepcionado por la imagen de su equipo, Xavi no pudo ocultar su enorme frustración, como después admitiría en rueda de prensa. El egarense mostró dos versiones. Al término del primer tiempo, Xavi no dudó en elevar su tono de voz para transmitir su mayúsculo descontento con lo que estaba viendo. “Algunos no entendéis lo que significa jugar en el Barça”, dijo.

Por encima de cuestiones estrictamente tácticas, el técnico apeló a factores mucho más relacionados con la entrega y la implicación. La realidad es que el discurso no surtió efecto. El equipo no solo no reaccionó en la segunda mitad, sino que por momentos pareció bajar los brazos.

Una vez terminado el envite, Xavi optó por una postura menos impulsiva. Apenas se dirigió a los jugadores con un mensaje breve pero contundente, a un nivel de decibelios muy inferior al mostrado durante el descanso. Su rostro lo decía todo. El enfado era monumental. La ira de la media parte dejó paso al funeral post-partido. Ningún jugador quiso levantar la voz. Solo silencio.

El lenguaje no verbal de Xavi no cambió en toda la noche. El técnico es consciente de las dificultades que vive el club pero aún así esperaba presentar más batalla en Múnich. Hoy más que nunca, el cuerpo técnico cree que hay que tomar decisiones importantes. Y cuanto antes, mejor. Así se ha trasladado ya a la directiva. Si de algo bueno puede servir la eliminación en Champions es para tener el atrevimiento que ha faltado hasta hoy a la hora de realizar cambios contundentes.