El Barça estaba esperando el partido ante el Bayern para comenzar a tomar decisiones de calado. En el club y en el cuerpo técnico existía aún una mínima esperanza de poder sacar las cosas adelante, pero ahora ya ha quedado claro que la plantilla necesita una amplia remodelación para poder afrontar el futuro con garantías. La idea es comenzar ya en enero con una operación limpieza de, al menos, cuatro o cinco jugadores para poder fichar. Y a partir de junio se evaluarán de nuevo las cosas y podrían caer más futbolistas. Es ya una cuestión de supervivencia.

Xavi fue muy claro al acabar el partido asegurando que, hoy por hoy, la realidad del Barça es esta. Y que debía comenzar una nueva era. El mensaje es claro y el área deportiva ya sabía que debería trabajar a fondo para iniciar una revolución de la plantilla desde ya con el objetivo de salvar lo que se pueda de la temporada e iniciar una planificación a futuro que permita al equipo blaugrana volver a codearse con la élite europea.

Lo primero, antes de fichar, es dar salida a jugadores que no van a contar para el futuro y que se han convertido en un problema. En este apartado, los dos primeros nombres están claros y pasan por Umtiti y Luuk de Jong. El primero no ha tenido un solo minuto con Xavi y se le comunicará, de nuevo, que debe salir. Si el francés no acepta no siquiera una cesión, el club podría plantearse una rescisión de contrato. Luuk de Jong sí que acepta salir siempre que surja alguna oferta que le permita tener minutos en un buen proyecto. Hace semanas que se está trabajando en ello.

El caso más complicado es el de Coutinho. Xavi se mostró predispuesto a recuperarle, pero su nivel continúa siendo bajo y su ficha lastra muchísimo el límite salarial de la plantilla. El club está decidido a hacer todo lo posible para encontrarle acomodo en enero aunque será complicado porque el brasileño, en principio, no tiene ninguna intención de salir.

A partir de ahí, el Barça también se plantea alguna venta de jugadores que no acaban de encajar en el proyecto. Uno de ellos es Mingueza, un futbolista que tuvo mucho protagonismo con Koeman pero que ahora lo ha perdido. Su irrupción en el primer equipo fue buena y su juventud hace que pueda tener mercado interesante. Se van a escuchar ofertas, al igual que por Serginho Dest. La llegada de Dani Alves y el presumible fichaje de un extremo podrían dejarle sin opciones. Dest es un jugador que llama muchísimo la atención en el mercado y el club estaría en condiciones de recuperar el dinero que invirtió en su fichaje. En este caso, se trataría de una operación en la que se pue ingresar un dinero más que necesario.

El problema de Agüero

A partir de aquí habrá que ver lo que sucede con el Kun Agüero, con la probabilidad de que se le de la baja en el futuro, y con algunos jugadores que quieren salir como es el caso de Neto, que está muy atento a los cambios que pueda haber en la portería del Everton. En todo caso, el Barça está abierto a escuchar propuestas por la mayoría de sus jugadores a excepción de los jóvenes, que son los que deben construir el futuro del equipo blaugrana. En verano se seguirá con la amplia remodelación de plantilla en unas salidas más necesarias que nunca para poder fichar. Precisamente, uno de los delanteros que suenan como sustituto del argentino es Cavani.