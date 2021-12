El central del FC Barcelona, Samuel Umtiti, incumplió una de las normas vigentes en LaLiga durante el partido frente a Osasuna. Lució una pulsera en su brazo derecho, algo que está totalmente prohibido en la Regla número 4 de la IFAB: "Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.)".

El francés, que regresó a la titularidad en el empate ante el equipo rojillo, mostró dicho accesorio durante todo el encuentro, algo que le habría supuesto una amonestación por parte de Martínez Munuera. El colegiado del encuentro no se percató ni antes ni durante el transcurso del partido y el jugador se libró de la sanción.

El ex del Lyon disputó sus primeros minutos oficiales en la temporada 2021/22 después de estar relegado al ostracismo tanto con Ronald Koeman como con Sergi Barjuan. El campeón del Mundo con Francia habría tenido que retirarse dicho accesorio, tal y como sostiene la normativa: "Que se quite el objeto o prenda en cuestión; que salga del terreno de juego en la próxima detención del juego si no puede o no quiere acatar la orden. Deberá amonestarse a todo jugador que rehúse acatar esta regla o que vuelva a ponerse el objeto o prenda".