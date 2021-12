El Arsenal ha anunciado que Aubameyang no volverá a ser capitán del equipo después de un acto, presuntamente de indisciplina, que protagonizó la pasada semana. Mikel Arteta, su entrenador, no dejó claro cuándo volverá ya que según dijo la situación necesita "tiempo para curarse". Contra el Southampton ya no jugó por "romper el código de comportamiento del equipo", si bien el hecho en concreto no ha trascendido de forma oficial: "Ha sido una decisión muy difícil y hay mucho que digerir, así que necesitamos algo de tiempo. Ha dolido mucho y necesita tiempo para sanarse". El gabonés la pasada campaña ya no jugó contra el Tottenham Hotspur por llegar tarde a una reunión de equipo, por lo que llueve sobre mojado.

El Arsenal, antes incluso de quitarle la capitanía, explicó en la previa de la victoria por 3-0 ante el Southampto, que Aubameyang había cometido una falta y que sería sancionado por ello, aunque sin dar más detalles, si bien todo apunta a un viaje sin permiso burlando el protocolo anticovid, punto este que no está confirmado. El jugador se quedará fuera de la convocatoria en el encuentro contra el West Ham United también de este miércoles. Es actualmente el futbolista mejor pagado del Arsenal. Según 'The Athletic', Aubameyang regresó tarde del viaje personal antes mencionado que había pactado con el club, pero rompiendo los protocolos anticovid.