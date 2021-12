El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado contundente con las opciones de que Erling Haaland fiche por el FC Barcelona el próximo verano.

Cuestionado por las negociaciones que tiene abiertas el club azulgrana, dijo: "No creo que pueda venir el próximo verano. Porque los números económicos del FC Barcelona son públicos. Y el control económico de la LaLiga también es público. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que puedan fichar a Haaland", señaló durante la inauguración de LaLiga TwentyNine's en PortAventura.

Tebas fue más allá dejando entrever que se trata más de un deseo del Barça que de una posibilidad real. "El Barcelona está en una regla de 1x4 y Haaland en manos de Raiola. Un Raiola que no vende chcuches; este vende bastante caro. Me preguntas si veo posibilidades, te respondo que no. Es imposible que la masa salarial del Barça le puede dar para fichar a ese jugador”, dijo.

Recientemente, en una nueva entrevista en Sport1, Raiola dio los nombres de los cuatro clubes con más posibilidades de poder fichar al noruego: Bayern de Múnich, Real Madrid, FC Barcelona o Manchester City.

Laporta ya habló del delantero noruego antes de ganar las lecciones y el club azulgrana no descarta encontrar alguna fórmula que le permita incorporarlo el próximo verano.