No le ha salido el día redondo al FC Barcelona pese al anuncio oficial del fichaje de Ferran Torres. El FC Barcelona después de 24 horas de espera para cerrar los últimos flecos de la operación con el Manchester City este martes ha confirmado la llegada del atacante de Foios al equipo.

Sin embargo y más allá de la expectación suscitada entre los seguidores azulgranas, el FC Barcelona se ha convertido en tendencia en las redes sociales por otro motivo. Y es que el club catalán ha cometido un grave error en la redacción del comunicado del fichaje de Ferran.

En un repaso por su trayectoria en el Valencia y en el Manchester City en uno de los párrafos se indica: “Sin embargo, el éxito primordial con el elenco de la capital del Turia fue la Copa del Rey 2019/20. Un confeti que estalló con mucha felicidad para los blanquinegros tras derrotar al Barça en la final, donde Ferran Torres disputó los 90 minutos, ya que era el primer título del Valencia desde el 2008”.

La realidad es que Ferran no solo no disputó ni un minuto en la final de Copa del Benito Villamarín, aunque ya contaba con cierta importancia en la plantilla de Marcelino García Toral. Pero no solo eso, aunque fue relevante durante el resto de la competición, Ferran no jugó tampoco ninguno de los dos partidos contra el Betis en semifinales.