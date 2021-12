El Sevilla ya trabaja en el mercado de invierno. El club andaluz quiere a Anthony Martial para reforzar su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada y, tras comprobar las dificultades económicas que entraña la operación, ha hecho la primera oferta formal al Manchester United por el atacante francés, que no entra en los planes de Ralf Rangnick.

Según ha adelantado Sky Sports, la propuesta es de una cesión sin opción ni obligación de compra para la segunda parte de la temporada. El club hispalense asumiría parte de la ficha, no toda la que le corresponde a la mitad de la temporada, que asciende a unos cuatro millones netos y ocho brutos.

En el Manchester United, sin embargo no quieren oír otra oferta que no sea la totalidad de la cláusula del jugador, así que o el Sevilla llega al total de la ficha o Martial tendrá que perdonar parte del sueldo que le queda por percibir. El club hispalense, no obstante, tratarán de convencer a los británicos de que el jugador se puede revalorizar en este tiempo jugando con el Sevilla y ser vendido en verano por una cantidad superior a su actual valoración de mercado.

A Martial le seduce la oferta del Sevilla, es una opción perfecta para deslumbrar estos seis meses y revalorizar su valor para que otro club se haga con sus derechos. Pero para ello, deberá rebajarse su salario, muy alto para la escala en la que se mueve el club hispalense.