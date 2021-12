El Cádiz CF no se anda con tonterías en este mercado de fichajes. Con el equipo hundido en los puestos de descenso, el presidente junto a la dirección deportiva, quieren revertir la situación en la competición liguera en esta segunda mitad de la temporada.

Para ello, se deben tener claras las posiciones a reforzar en la primera plantilla: pivote, extremo izquierdo y delantero. Un goleador que le haga la competencia a Álvaro Negredo, Lozano y Sobrino. Y eso, lógicamente, cuesta dinero. La directiva del equipo andaluz tiene previsto hacer un esfuerzo importante dentro de lo que su economía le permita. De ahí que estén sondeando nombres de peso como Paco Alcácer.

El 'no' ha sido rotundo por parte de Paco Alcácer. A pesar de que la oferta del Cádiz CF era de casi dos millones de euros netos hasta final de temporada. Esa era la oferta del Cádiz CF para el delantero de 28 años, y con contrato en el Villarreal hasta 2025. No está teniendo regularidad en La Cerámica, pero no ve nada clara la opción del Nuevo Mirandilla.

El delantero de Torrent confía en tener protagonismo en un Villarreal CF que encara este segundo tramo de temporada en plena lucha en las tres competiciones: Liga, Copa y Champions League.