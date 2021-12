El Barça podría salir de la crisis económica con la venta de un solo jugador. El presidente del club inglés, Mohammed Bin Salmán, busca refuerzos ofensivos a la desesperada, y estaría dispuesto a hacer grandes sacrificios económicos para conseguir mejorar la plantilla, y evitar el descenso de la Premier League. Tiene varios objetivos en mente y uno de ellos sería Memphis Depay.

No cabe duda de que el internacional holandés daría un salto de calidad al ataque. El holandés acaba contrato en 2023 y el presidente del New Castle quiere convencer a Joan Laporta. Y, de manera sorprendente, el presidente no pondrá difícil su salida, ya que considera que es una buena oportunidad para hacer caja con un jugador que a día de hoy no es crucial en la plantilla. Por lo que el holandés podría tener los días contados en la ciudad condal.

Depay estaba llamado a ser uno de los líderes del equipo. Pero la realidad ha sido muy diferente. Su rendimiento ha ido empeorando con el paso de las semanas, sobre todo, a raíz de la salida de Ronald Koeman, su gran valedor.

Xavi Hernández no confía demasiado en el ‘9’, y ha autorizado su marcha del Camp Nou, siempre y cuando reciban una oferta por más de 50 millones de euros. Desde St. James’ Park pueden pagar esa cifra sin problema, y ofrecerían al delantero un sueldo muy superior al que percibe actualmente. De este modo, esperan convencerle para que viva una segunda experiencia en Inglaterra, después de su frustrado paso por el Manchester United.

En el caso de que se diese la salida del holandés al club inglés, Ferran Torres podría ser inscrito en LaLiga.