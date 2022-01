Sergio Ramos vuelve a ser protagonista en el PSG. El ex jugador del Real Madrid no ha tenido una primera media temporada fácil con el equipo francés. Lastrado por una lesión que arrastraba desde el Real Madrid y que le tuvo muy cerca de colgar las botas, el central sevillano está entrando poco a poco en el once de Mauricio Pochettino.

La gran realidad del análisis en torno a su figura es que, ocurra lo que ocurra con su figura, siempre será cuestionado. Si no juega por el gran nivel de Marquinhos-Kimpembe que si ha costado mucho dinero al equipo parisino o que si su alta ficha condiciona los planes de la dirección deportiva del equipo galo... Y si juega, su buen nivel le hace aspirar a intocable y eso puede generar tensión dentro del vestuario. La situación es realmente incómoda y quien debe lidiar con ella es Mauricio Pochettino, que busca una salida para Sergio Ramos. Pero no una salida del equipo, sino una incorporación progresiva del defensor al equipo. El preparador argentino es el encargado de administrar al equipo y no quiere molestar ni al capitán Marquinhos ni a Kimpembe, que han rendido de forma notable durante la primera parte de la temporada cuando Ramos no estaba. ¿Qué pasa con Sergio Ramos y el PSG? Sergio Ramos está cien por cien recuperado y en su camino para llegar con el ritmo competitivo ideal a la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid necesita minutos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Pochettino tiene un plan y este puede pasar por cambiar el sistema, por utilizar un nuevo once con una defensa de tres. De hecho, ya lo hizo recientemente contra el Brest. El pasado fin de semana se probó con fortuna este sistema. Pochettino hizo, de esta forma, hueco a Sergio Ramos sin alterar la 'armonía' del grupo tal y como analiza La Razón. No mandó al banquillo ni a Marquinhos ni a Kimbembe y el camero entró al terreno de juego superados sus últimos problemas físicos. Ramos ingresó al terreno de juego en el minuto 72 de partido contra el Brest y se colocó en el centro de la zaga en una línea de tres, con Marquinhos acostado a su derecha y Kimbembe a su izquierda. Cambios en el ataque del PSG Ahora bien, el cambio defensivo sí implicó variación (importante) en el ataque del PSG. El tridente Messi-Mbappé-Neymar parece intocable y el afectado podría ser Di María. Salvo que el argentino ejerciera de carrilero izquierdo -hecho que significaría un desgaste físico del jugador- no tendría sitio. No caben los cuatro. Zidane exige un fichaje para entrenar al PSG La verdad sobre el futuro de Messi: Adiós al PSG en verano Por lo pronto, Ramos necesito ritmo y esto solo se consigue a base de minutos. Esta temporada solo ha jugado 194 entre todas las competiciones (Liga, Copa y Champions). En el vestuario están convencidos de que puede rendir notablemente de aquí al final del curso mientras que Le Parisien afirma que es el "mesías" del equipo. "Es un grandísimo jugador. Espero que pueda tener continuidad, porque para nosotros es importante que esté presente. Puede sernos de gran ayuda, en particular gracias a su experiencia. Puede ser un elemento importante para el partido de Champions de febrero ante el Real Madrid. Sergio, lo veo todos los días, siempre es serio en los entrenamientos, es un ejemplo para todos. Creo que lo está haciendo muy bien y espero que siga así. Le felicito por su debut en el Parque de los Príncipes", dijo Donnarumma tras el encuentro ante el Brest (primer partido del camero como local con su nuevo equipo).