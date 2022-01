Días decisivos para el futuro de Diego Carlos. ¿Renovará por el Sevilla? De momento todo apunta a que amplíe su contrato después del fuerte interés mostrado por el Newcastle en las últimas semanas, aunque desde la capital hispalense no se fían y no descartan que el potencial económico de los británicos acabe por convencer al jugador.

El Sevilla FC se reunirá con sus agentes con todas las opciones encima de la mesa, pero en Inglaterra ya empiezan a mirar esta operación con más pesimismo que en los últimos días. Hasta hace dos fechas, la prensa británica filtraba que ya había acuerdo con el jugador del Sevilla FC e incluso daban cifras: cuatro años de contrato y más de cinco millones de euros por cada una de ellas. Y apelaban a un próximo acuerdo con el club de Nervión para su traspaso. Pero ahora ya miran en otras direcciones.

Alternativas

El conjunto inglés ya trabaja en busca de alternativas. Duja Caleta-Car, que juega de forma intermitente en el Olympique de Marsella, le queda año y medio de contrato y podría salir a un precio más asequible que Diego Carlos. Otra opción es el central del Burnley James Tarkowski. El jugador inglés de origen polaco, internacional absoluto con los Pross en dos ocasiones, acaba contrato en junio y es uno de los centrales más cotizados entre los que quedarán libres en cinco meses. La operación podría ser relativamente fácil si no fuera porque el Newcastle ya le ha quitado en este mercado al Burnley a su gran referencia ofensiva, Chris Wood, y las relaciones entre ambos clubes no son las mejores. Pero el negocio siempre se impone y un defensa experimentado, valorado en 22 millones y que acaba contrato siempre va a ser más accesible que un Diego Carlos, por el que en la capital hispalense no aceptan 40 kilos, o un Botman que ha sido declarado intransferible por el Lille en esta ventana de fichajes.

El Sevilla está pidiendo uno 60 millones por el traspaso y el Newcastle considera que llegar a esas cifras comprometería los otros fichajes que debe hacer en esta última semana de mercado. No son nada optimistas con que esta operación pueda desencallar y ya miran alternativas. Diego Carlos, mientras tanto, sigue demostrando su total compromiso con el club hispalense y, ante el Celta, volvió a cuajar un gran partido. Es el futbolista con más minutos en el equipo y una pieza clave de la que no quiere desprenderse Lopetegui.