Al-Khelaïfi tiene un tránsfuga en el PSG que está dispuesto a todo para irse al Barça de Xavi Hernández. Se trata del excentrocampista del Zaragoza y del Athletic Club de Bilbao, Ander Herrera, que vería con buenos ojos una salida rumbo a Barcelona. El conjunto parisino necesita quitarse de encima un buen número de jugadores en este mercado de invierno. Las numerosas incorporaciones en verano se sumaron a los jugadores que ya había en la plantilla y se produjo un overbooking en muchas de las posiciones. Una de ellas fue el centro del campo, donde ha habido ciertos jugadores que han pasado la primera parte de la campaña prácticamente en el ostracismo.

El bilbaíno sí que cuenta para Pochettino, y ya ha participado en más de una veintena de partidos hasta la fecha, pero no es para nada descartable que su aventura parisina se acabe a final de esta temporada. Nasser Al-Khelaïfi va a hacer esfuerzos de cara al próximo curso para reforzar la medular, y el ex del Manchester United puede ser uno de los sacrificados. El Barça ya se interesó por su situación hace unos meses, y aunque saben que no van a poder ficharle ahora, es una operación que volverá a estar sobre la mesa de Joan Laporta en junio. Además, hace días que se viene rumoreando con un posible fichaje para esa posición en el PSG: Tanguy Ndombélé.

Es uno de los objetivos del mercado de invierno para el club del Parque de los Príncipes para añadirle más efectivos al centro del campo, algo que, como es lógico, podría afectar al rol de Ander. El vasco acaba contrato en 2024, pero no sería una operación muy cara para el Barça. Se marchó de España en 2014, y ocho años después, sería un buen momento para volver cerca de su casa, con la madurez que le otorgan sus 32 años. Está en un gran momento de forma, y no le faltarán propuestas, como la del Athletic Club, que siempre ha deseado su vuelta. El Barça es de momento solo un rumor, pero el perfil de futbolista encaja a la perfección con la idea de Xavi Hernández.