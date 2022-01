El padre de Neymar acostumbra a ser noticia y su figura no ha pasado desapercibida para Netflix. La plataforma ha estrenado este martes una serie documental sobre el futbolista brasileño y ha incluido una conversación muy tensa entre él y su progenitor.

"Si te pasa algo, mi principal preocupación es que todo nuestro esfuerzo por construir tu imagen se pierda. No puedo estar siempre a tu lado. Antes lo hacía y te gustaba, ahora quieres que no esté. Sin embargo, alguien debe protegerte. Han acusado a mi hijo de violación. Seré molesto, pero te protejo", afirma el padre en uno de los capítulos.

La respuesta de Neymar fue dura: "Ya, pero no estoy de acuerdo con cómo hablas con la gente. No me refiero a lo que acaba de pasar. Es en general, no estoy de acuerdo. A veces eres demasiado agresivo. Sólo quiero decir que yo no hablaría así. Si me equivoco, quiero un debate sano. Intento divertirme, pero no puedo. Esa es mi batalla, mi batalla conmigo mismo. Dices que hago muchas cosas, por eso".

Posteriormente, el padre deslizó que su hijo a veces cae en la "arrogancia". También apuntó que, una vez termine la carrera deportiva del brasileño, llegará el momento en que deje de preocuparse por él y será el propio Neymar quien tenga que hacerse cargo de su vida. "Te tienden trampas todos los días", asevera.

Un repaso de su trayectoria

Por otro lado, el documental también abarca otros temas como el de su fichaje por el PSG. El padre afirma el traspaso no fue por su voluntad, sino por la de su hijo: "Estaba en su zona de confort y quiso salir de ella. Neymar nunca quiso ser mejor que Messi".

La serie también repasa otros momentos importantes de su vida deportiva como el oro olímpico en Río 2016 y la remontada contra el PSG tras caer 4-0 en la ida de los octavos de la Champions. "Teníamos todo en contra, pero teníamos fe", explica Neymar.