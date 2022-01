Kylian Mbappé jugará la temporada que viene en el Real Madrid. Así lo señaló Fernando Morientes en su última entrevista para RMC Sport. "Kylian va a ir al Real Madrid la temporada que viene, sí, lo creo. A Florentino Pérez le encanta, le apasiona Mbappé porque es diferente. Es un jugador que puede jugar muchos años allí". De hecho hace unos días el agente Giovanni Branchini aseguraba que el Real Madrid había ofrecido 50 millones de euros al Paris Saint Germain (PSG) por el delantero internacional francés.

Ya estuvo muy cerca de recalar en el Bernabéu hace unos meses, pero desde Catar prohibieron al PSG cualquier negociación con el Real Madrid. Preferían perderle gratis un año después y es que Mbappé acaba contrato este año con el club parisino y no tiene intención de renovarlo, aunque ha dejado claro que su salida no será en este mercado invernal: "No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG", dijo en una entrevista con CNN.

Compás de espera

Florentino Pérez podría llegar a un preacuerdo con Mbappé cuando acabe la eliminatoria de octavos de final de la Champions League. Sería en ese momento cuando el delantero del PSG daría el OK a la operación y el 1 de julio podría convertirse en jugador del Real Madrid, cobrando menos que lo que le ofrecen ahora en París.