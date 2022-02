Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas mantienen una fuerte lucha por hacerse con la portería del equipo parisino desde que el portero italiano recalara en el club en el último mercado de verano.

El portero de 22 años ha concebido una entrevista a Gazzetta dello Sport en la que ha hablado de lo complicado que está siendo ganarse el puesto de titular debido a la competencia con Keylor Navas, con el que asegura tener una buena relación, pero que desde su llegada al club sabía que la competencia no sería agradable. Además, ha hablado sobre Mbappé y su posible salida al Real Madrid.

Competencia y relación con Keylor

Sobre la competencia en la portería y su trato con el costarricense ha comentado: "Sabía que al llegar (al PSG) iba a existir esa competencia que no ha sido agradable. Para mi todo está bien, no sé qué piensa él al respecto. No tengo ningún problema con Keylor Navas, tenemos una gran relación. Me gusta la competencia y daré lo mejor de mí por el PSG. Creo que a los dos nos gusta jugar siempre para ayudar al equipo. Hay que ganarse el puesto cada día. Hay que hacer que el entrenador se fije en nosotros para jugar".

Feliz en el PSG

Pese a toda esta competencia y no ser titular indiscutible como sí que lo es en su selección y lo fue en el AC Milan, Donnarumma se encuentra feliz en París: "El PSG siempre ha estado en mi destino. Al Khelaifi y Leonardo me querían desde hace mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí".

Mbappé y el Real Madrid

Por otra parte, al ser preguntado sobre la posible salida de Mbappé al Real Madrid en el próximo verano, el guardameta italiano no ha querido decantarse por ninguna opción: "Con Kylian hay una gran relación. Pero no hablamos de muchas cosas, no me corresponde decirle lo que tiene que hacer".