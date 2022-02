El Espanyol estuvo muy cerca de llevarse del Derbi catalán disputado en territorio periquito. Un cabezazo de Luuk de Jong en el minuto 96 dio al traste con la fiesta local, pero dejó varios protagonistas negativos. Nico Melamed y Gerard Piqué se fueron a la calle expulsados antes de tiempo tras un enfrentamiento tanto físico como verbal. De camino a los vestuarios, el joven canterano del Espanyol pasó por delante del banquillo culé mientras se dirigía a los vestuarios. En ese momento, Ronald Araújo, retirado previamente por lesión, se levantó para encararse con el jugador y 'vacilar' tanto al banquillo blanquiazul como a la afición local.

El internacional uruguayo suele ser un futbolista tranquilo, pero las cámaras le retrataron y de haberlo visto el colegiado le hubiera expulsado. Además del encontronazo, realizó gestos simulando un descenso de categoría, acompañándolo de un claro "a Segunda".

Araújo se disculpó tras lo ocurrido

"Quiero pedir disculpas a toda la gente del Espanyol por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido", escribió Araújo en su Instagram.