El Manchester United se encuentra en una crisis de resultados y sensaciones.

Son sextos en liga, sin opción alguna de disputar el campeonato, y en Champions tienen complicado llegar lejos visto el juego desplegado durante la temporada.

Declaraciones incendiarias

El entrenador alemán Rangnick llegó al conjunto británico a finales de noviembre y no ha mejorado el juego del equipo. Además, al ser preguntado por el rendimiento de Cristiano Ronaldo, ha comentado que “debería marcar más goles”, declaraciones que han aumentado más, si cabe, el descontento de la estrella portuguesa con el entrenador. Y es que el portugués cree que no el alemán no tiene el nivel para dirigir al Manchester United.

Cristiano es feliz

Todo indica que Rangnick dejará de ser entrenador del conjunto inglés al acabar la temporada, por lo que el delantero no tiene intención de momento de salir de Manchester. Eso sí, el club tenía la intención de que el alemán se convirtiera en el director deportivo una vez dejara de ser entrenador. Esta decisión tendrá que ser descartada, ya que la relación de Cristiano Ronaldo y Rangnick está totalmente rota y es complicado que ambos sigan en el mismo club.