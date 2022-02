El FC Barcelona tiene un gran problema. Joan Laporta lo ha detectado pero no hará caso a Xavi Hernández, será un sacrificio doloroso para el técnico pero es lo mejor para el Barça. En Nápoles se puso de manifiesto una vez más la falta de efectividad de cara a la portería rival. Falta gol y el hombre clave para resolverlo puede ser Erling Haaland, pero su fichaje lleva detrás algunos sacrificios económicos en la plantilla que el técnico no quiere realizar.

Desde la salida de Luis Suárez, el Barça no ha encontrado a un delantero centro que garantice una cantidad considerable de goles, y por todos es sabido que Joan Laporta quiere ponerle remedio fichando al jugador del Borussia Dortmund​​. El noruego es el gran deseado por el presidente blaugrana, pero es consciente que la operación es muy complicada e implica muchas aristas en forma de comisiones. Porque fichar a Erling implica pagarle a él, tanto una prima como su propio sueldo, pero también significa pagar al conjunto alemán un traspaso, y también desembolsar 20 millones de euros al agente del futbolista, Mino Raiola, y otros 20 para el padre del jugador, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, parte clave en lo que decida el todavía delantero del Dortmund. Y no solo eso, hay que hacer sacrificios por Haaland.

La falta de gol es evidente esta temporada en el Barça, algo que desespera a la afición blaugrana, y también a Laporta, y aumentan las ganas de hacer un sacrificio importante y doloroso, algo a lo que Xavi Hernández no parece estar dispuesto a renunciar: los pesos pesados, o lo que es lo mismo, los jugadores más veteranos.

En este sentido, para que la renovación de la plantilla sea efectiva no solo hay que reducir la masa salarial, sino que se debe reducir la edad media del equipo, y eso pasa por sacrificar a alguno de los capitanes. El que está más en la cuerda floja es Jordi Alba, sin contar a Sergi Roberto, a quién el club no va a ofrecer la renovación. Pero los casos de Gerard Piqué y Sergio Busquets son más conflictivos. Siguen siendo intocables, y sin un relevo de garantías que ocupe su lugar, no es fácil que se vayan del Barça. Lo que sí que tiene claro el presidente es que si se debe hacer sacrificios que no le gusten a Xavi Hernández para traer a Haaland, los hará.