Se enfrentaban el Qarabag y el Marsella en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Conference League. El resultado de ida había sido de 3-1 para los franceses.

En esta competición no hay videoarbitraje, por lo que no se pudo anular un claro gol anotado con la mano por parte de Wadji, delantero del Qarabag. Con todas las protestas de los jugadores del Marsella, el colegiado llegó a preguntar a Wadji si de verdad había marcado con la mano, a lo que el ariete admitió que sí. Sin embargo, como el gol ya había subido al marcador, el árbitro no lo anuló. Pero sorprendentemente, el capitán y el entrenador del Qarabag, Gurbanov, declararon en el momento que el gol era ilegal, y finalmente, el colegiado lo invalidó.

El gesto de ‘Fair Play’ del Qarabag llama mucho la atención, principalmente porque ese gol era el tanto del empate a uno.