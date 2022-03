Robert Moreno podría estar ante sus últimas horas como entrenador del Granada. La derrota del cuadro nazarí (3-1) ante el Valencia CF deja al equipo en una situación límite sobre el descenso y al técnico al borde del abismo.

El Granada no gana desde el 2-1 ante el Atlético de Madrid el 22 de diciembre y queda, por el momento, solo tres puntos por encima del descenso. De momento suma 3 de los últimos 27 puntos (empates ante Elche, Barça y Cádiz).

El técnico exhibió en la rueda de prensa postpartido ante el Valencia CF su enfado con el colectivo arbitral por el penalti en contra y aseguró que el equipo está "más unido que nunca" y "destrozado" tras la derrota.

Además, cuando le cuestionaron sobre su futuro fue claro y tajante. "No te voy a responder a lo de mi futuro", respondió a la pregunta sobre el temor a un posible despido.

Valoración del partido del Granada y rostro serio

"La valoración del partido es de enfado, de frustración, de incredulidad. Tengo muchas sensaciones negativas. Nos merecimos más y nos falta acierto. Prefiero no valorar, la tarea de los árbitros es muy difícil. El árbitro y el VAR vieron clarísimo el penalti", dijo.

"No eres buen lector de labios. No he dicho esto", aseguró cuando le cuestionaron sobre las palabras que claramente había dicho desde el banquillo ("vaya vergüenza"). "Estábamos perdiendo 3-1 y si quieres estoy dando saltos de alegría. Es normal que un entrenador esté sufriendo. Si luego sonrío dirán que cómo me lo tomo...", defendió.

¿Cómo está el vestuario del Granada?

"El vestuario del Granada está deseoso de ganar partidos y no los gana. No te puedo decir más... No entiendo lo de protestar desde el principio. Lo hacemos como todo el mundo. Cada cual defiende sus intereses. El vestuario está muy unido. Después de hoy, más unido. Estamos super implicados en conseguir el objetivo a pesar de todas las dificultades en contra. Nos levantamos de cada uno de nuestros golpes", zanjó.