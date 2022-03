Xavi Hernández no se mordió la lengua con respecto a sus deseos para el Real Madrid-PSG: va con el cuadro parisino. El actual entrenador del FC Barcelona fue compañero de Leo Messi y Neymar en el equipo blaugrana y no se perderá el partido: "Hoy es un partido grande para todos, no te voy a engañar, no me iré de cena".

Ante todo, el de Terrassa afirmó que "es un partido grande para Messi, para el Madrid, para el PSG". Sin embargo, tiene un favorito: "Le deseo lo mejor a Messi y a Ney, si pueden ganar ellos mejor". Además, se pronunció sobre las exhibiciones del argentino en el Santiago Bernabéu: "Tanto como su jardín no lo diría, pero es cierto que Leo ha hecho maravillas en todos los campos". ¿Cómo analiza las posibilidades de fichar a Haaland? Xavi no solo habló del pasado, también del futuro y más concretamente de cómo conseguir que Erling Haaland sea culé. "Insistimos en el modelo de juego, en que disfrutará aquí, que si en un club normalmente toca veinte pelotas aquí tocará cuarenta y generaremos más ocasiones que cualquiera. Intento convencer a la gente de que el modelo de juego le hará bien", argumentó. Haaland quiere fichar por el Barça En un segundo plano quedó la eliminatoria que enfrenta al Barça y el Galatasaray. "Aunque no sea la Champions nos plantamos con ilusión, estamos en una dinámica buena y tenemos que intentar mantenerla. Iremos al ataque y espero que la gente nos apoye como últimamente y sigamos con nuestro modelo de juego".