El enésimo fracaso en Europa del megaproyecto del PSG fue similar al de otros años. Una eliminatoria controlada por los parisinos durante un partido y medio, pero en apenas 15 minutos, tres goles de Benzema tiraron por tierra todo lo anterior. El equipo se descompuso y no supo sobreponerse a tres golpes tan rápidos como efectivos. Una vez más, el equipo más caro del mundo ha fracasado y una vez más planea una limpieza en el vestuario.

El primer señalado es el de siempre en el mundo del fútbol, el entrenador. Mauricio Pochettino ha cometido los mismos errores que sus predecesores en el cargo. Incapaz de formar un equipo que respalde a las tres estrellas de arriba, y a su vez, incapaz de atreverse a sustituir a las vacas sagradas cuando lo merecían, sirva como ejemplo el partido de ayer de Neymar Jr. La única duda con respecto al técnico argentino es saber si acabará la temporada o será cesado en los próximos días.

El siguiente en el escalón de fracasos es el director deportivo, Leonardo. Las decisiones del brasileño han sido todas o casi todas erróneas desde su llegada. La prueba de que solo con dinero no se gana, es necesario saber de fútbol para confeccionar una buena plantilla. Los fichajes del pasado verano son el mejor reflejo de ello: Leo Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum y Donnarumma.

El adiós de Mbappé

Nadie duda de que Kylian Mbappé ha jugado su último partido en Europa con el PSG. El delantero francés tomó buena nota de lo que es el Bernabéu en una noche de Champions y de lo importante que es ser un equipo ganador. Si el PSG tenía alguna opción de retener a Mbappé pasaba por eliminar al Madrid y hacer ver al delantero que el mejor sitio para estar era el Parque de los Príncipes. El objetivo prioritario del club parisino es encontrar un sustituto que pueda intentar igualar los números del astro francés.

Fichajes que son un fracaso

La lista de jugadores firmados por Leonardo y que no han sido capaces de justificar su fichaje la encabeza Sergio Ramos. El andaluz llegó a Paris con la vitola de estrella tras no renovar con el Real Madrid. con un sueldo astronómico, el central español ha disputado la friolera de cinco partidos desde agosto. Un dato que le coloca como el principal señalado de los fichajes parisinos. Ni siquiera ha debutado en Champions. Otro de los que no ha logrado demostrar nada en Paris es Wijnaldum. Según informa el Diario As, tiene muchas opciones de salir del club en junio, y su destino podría ser el Atlético de Madrid.

Draxler, Di María o Icardi, por el que el PSG pagó 60 millones, pueden ser los siguientes en abandonar el proyecto parisino-catarí. Al igual que Keylor Navas, que no está dispuesto a aceptar su suplencia.