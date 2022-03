Sergio Ramos tiene un gesto preparado para su regreso al Santiago Bernabéu. Así lo reveló una de las personas que mejor le conocen, su exagente Pedro Bravo, en El Chiringuito de Jugones. Y es que, según él, el camero no solo viaja a Madrid a apoyar a sus compañeros del PSG, sino también a alimentar su ego: "Mañana Sergio Ramos sale al césped a saludar al madridismo, estoy seguro".

"No sé si será en el calentamiento, al final del partido... en cualquier momento", aseguró Bravo. "Todos sabemos quién es. Era ídolo y además le gustaba serlo y los ídolos necesitan que los aplaudan", prosiguió. "Él no va a venir al Bernabéu a hacer solamente piña en el vestuario o donde no se le vea", continuó.

El gesto y el motivo

Según Pedro Bravo, Sergio Ramos tiene una doble misión en su vuelta a casa. "Va a intentar, no tengo la mejor duda dada su competitividad, ayudar a que el PSG gane y además, si puede diligenciar un poquito y alimentar un poquito el ego...", deslizó el exagente del camero. Queda poco para conocer cuál es el gesto del central en el Santiago Bernabéu.