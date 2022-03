Zlatan Ibrahimovic ha comparecido en la rueda de prensa previa del partido de su selección, Suecia, ante República Checa. El delantero de 40 años se encuentra en la recta final de su carrera y ha hecho referencia a ello, admitiendo que tiene miedo de dejar el fútbol.

Su figura como futbolista

El jugador del AC Milan anima a la gente a que le vean jugar en sus últimos momentos como futbolista. "No podré jugar los 90 minutos, estoy haciéndome mayor. Pero todavía estoy en buena forma, así que aprovechen para verme en el campo mientras puedan porque no volverán a ver algo así", declaró. A su lado se encontraba el jugador del Manchester United, Anthony Elanga. ‘Ibra’ no desaprovechó la oportunidad de hablar de su compañero para ensalzarse a sí mismo: "Verán a Elanga pero -con todo respeto- no volverán a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure".

Vida después de retirarse

El ‘killer’ mencionó también su vida después del fútbol, de la que teme. "Tengo ese pequeño miedo sobre qué va a pasar después. Sé que tendría otras posibilidades, que voy a tener muchas ofertas, pero esta adrenalina que tengo sobre el césped no la encontraré en ningún sitio. Por eso, tengo ese pánico. Voy a continuar mientras sea posible y disfrutar".

Desde este momento, el futbolista del AC Milan se concentra con la selección de Suecia para vencer República Checa y poder así enfrentarse a Polonia, en un en partido que decidiría qué equipo irá al Mundial de Catar.