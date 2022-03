La labor de Xabi Alonso en el filial 'txuri urdin'. La pasada campaña logró ascenderles a Segunda División donde ahora están luchando por no descender. El entrenador vasco no ha entrado a valorar, como era previsible, las noticias y los rumores que esta semana, de nuevo, le han vinculado con el banquillo del Real Madrid a partir del próximo verano, al terminar contrato con la Real Sociedad y no haber renovado.

"Como conozco como se mueve el mundo del fútbol y conozco la casa, no le doy demasiada importancia, no tengo mucho más que decir", ha afirmado el campeón del mundo al preguntarle sobre este tema.