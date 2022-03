Los emblemas de la Roja reciben el 'Dorsal leyenda' en Barcelona

La ciudad de Barcelona ha sido la tercera parada de los ‘Encuentros de Leyendas’ que se están llevando a cabo por toda la geografía española, una cita en la que florecen infinidad de recuerdos y anécdotas entorno a una pasión, el fútbol, y el orgullo de haber vestido la camiseta de la Selección a lo largo de su historia porque la Roja une a todos.

Futbolistas de varias generaciones de la Roja nacidos en Cataluña o que han desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en sus clubes recibieron su ‘Dorsal de Leyenda’ de manos del presidente de Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI), Fernando Giner, y del presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

Entre otros, recibieron su ‘Dorsal de Leyenda’ Jordi Alba, Ferran Torres, Pedri y Eric García, antes de enfrentarse a la selección de Albania

Desde futbolistas como Sadurní, que debutó con la selección en 1963, hasta otros en activo como Marc Bartra (Real Betis) y una representación de la selección de Luis Enrique formada por Jordi Alba, Ferran Torres, Pedri González y Eric García, pasando por Capdevila, Quique Costas, Rexach, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Albert Celades, Albert Luque, Sergio Garcia o Ignacio Camacho, entre otros, recibieron un sentido homenaje y reconocimiento que también tuvieron los familiares de Justo Tejada y Martí Vergés.

Fernando Giner: «Gracias por todo lo que habéis representado durante la historia de la selección. Las Leyendas nunca se retiran, simplemente dejan de competir»

“Gracias por todo lo que habéis representado durante la historia de la selección, por lo que habéis transmitido, estoy orgulloso de todos vosotros, a algunos os he tenido en cromos, otros habéis sido compañeros de profesión o rivales en el campo, estoy orgulloso de representaros como presidente de AEdFI haciendo una labor que es muy importante para todos vosotros», afirmó Fernando Giner, que explicó todas las acciones deportivas y sociales para obtener los recursos para los compañeros que lo necesitan, antes de concluir con una reflexión que hace propia la asociación: «Las Leyendas nunca se retiran, simplemente dejan de competir».

Luis Rubiales: «No puedo comprender que la selección haya estado tanto tiempo sin venir aquí. Eventos como este nos permite estar más cerca de los internacionales»

No era una cita más, la Selección llevaba 18 años sin jugar en Barcelona y, como indicó Luis Rubiales, «no puedo comprender haber estado tanto tiempo sin venir aquí. En todo lo que dependa de nosotros no volverá a ocurrir. Aquí hay gente mítica con la que crecimos aquellos que queríamos ser futbolistas». El Presidente de la RFEF también ha querido agradecer a Fernando Giner y a su Junta Directiva por el cambio que ha habido en la asociación y que «permite estar más cerca de los internacionales. Es un evento muy emotivo, espero que disfrutéis mucho y que la Junta os siga devolviendo todo lo que habéis hecho por nosotros».

Colaboración con el movimiento Ponte en Marcha

La jornada sirvió también para comunicar el acuerdo con el movimiento ‘Ponte en Marcha’, que recauda fondos para la enfermedad rara de Von Hippel-Lindau (a través de la Alianza Española de familias VHL), una patología que afecta a una de cada 36.000 personas en España. Su directora, Rocío de Zárate, valoró muchísimo «la visibilidad para un movimiento benéfico que acaba de nacer. Vosotros, cuando nacisteis, soñabais con ser jugadores internacionales; nosotros empezamos con una gala benéfica, luego una carrera y ahora hemos dado el salto a Barcelona. Esperemos algún día ser leyendas también».

Antes de finalizar y realizar la tradicional foto de familia, se contó con la presencia de los periodistas Ramón Besa (El País) y Alfredo Martínez (Onda Cero), que valoraron el significado que tienen para la selección los futbolistas catalanes, así como recordar noches «memorables» que la Roja ha vivido en Cataluña, además de resaltar que en la actualidad, con Luis Enrique al mando, «hay una idea de juego».