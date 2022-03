El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló sobre el mercado de fichajes en una entrevista a RAC-1. Laporta dio nuevas pistas sobre la incorporación prioritaria, del delantero centro, insinuando que Lewandowski y Salah son las opciones reales por delante de Haaland y de Mbappé, cuyo nombre se deslizo, pese a que el club bluagrana ni lo contempla.

Laporta no quiso entrar en detalles sobre "grandes jugadores" como Lewandowski y Salah, dejando en el aire las conversaciones, pero sí fue rotundo con Haaland, descartando prácticamente su fichaje: "En las condiciones económicas que se he hablan, ni que pudiera hacerlo lo haría. Hay que fichar bajo un razonamiento del que ahora está alejado". El presidente añadió que no se ha reunido con Haaland en Marbella como se había especulado y que "no quedé con él ni no nadie de su entorno".

De otros asuntos de mercado se mostró receptivo a un trueque entre Adama y Trincao con los Wolves, "sería una buena opción", además de confirmar el interés por Raphina del Leeds, "tenemos muy buenos informes".

Deco, el exjugador del Barça, está mediando en la operación y Laporta negó que el portugués ejerza al mismo tiempo de representante del futbolista y trabaje para el club: "Deco no está a sueldo del Barça, hace su trabajo como agente. Nos informa y gracias a él no hemos metido la pata en alguna operación".

Sin nombrarlos, Laporta confirmó los fichajes de Christensen y Kessié, "tenemos a dos jugadores atados" y reveló que el verano pasado “se intentó el cambio entre Joao Feliz y Griezmann, pero no pudo ser".